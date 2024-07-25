Брокер ВТБ запустил голосовые рекомендации для инвесторов

В сервисе Advisory Pro приложения «ВТБ Мои Инвестиции» появились голосовые рекомендации от брокера. Услуга позволит выбрать удобный канал коммуникации и совершать сделки в период высоких нагрузок на рынке.

«Новый канал связи расширит для клиентов возможности взаимодействия с консультантами. Это услуга про инвестора и для инвестора. В период высокой волатильности на рынке клиент сможет оперативно выставить несколько заявок, в том числе, помимо стандартных, "айсберг", "тейк-профит" и "стоп-лосс"», — сказал управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян.

Клиенты смогут получать индивидуальные рекомендации не только в мобильном приложении, но и по телефону. Это особенно важно, когда нужно оперативно реагировать на изменения фондового рынка. Специалисты смогут звонить инвесторам, давать советы и принимать поручения на проведение сделок по телефону.

Услуга доступна для клиентов брокера с суммой инвестиций от 10 млн рублей.