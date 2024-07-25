Россияне смогут установить самозапрет на ставки

Жители страны смогут установить запрет на участие в азартных играх на 4 и 12 месяцев. От таких клиентов букмекеры не смогут принимать ставки и предлагать им фишки в казино.

В Госдуму внесли законопроект, по которому жители страны смогут установить самозапрет на ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино.

Организаторы азартных игр обязаны разместить при входе в заведение информацию о порядке отказа от участия в азартных играх, а также формы таких документов.

После заполнения заявления у физлиц не смогут принимать интерактивные ставки в букмекерских конторах или тотализаторах. Также установят запрет на выдачу обменных знаков игорного заведения в казино и игровых автоматах.

«Сделки по заключению основанного на риске соглашения о выигрыше, заключенные в нарушение вышеназванных запретов, в соответствии с проектом федерального закона являются ничтожными», — сказано в пояснительной записке.

Срок отказа от участия в азартных играх не может составлять менее:

4 месяцев — если заявление о включении информации в соответствующий перечень направляется первый или второй раз в течение календарного года;

12 месяцев — если заявление поступило третий раз в течение календарного года.

Реестр тех, кто отказался от ставок, будет вести публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр».