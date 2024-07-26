ФНС считается с позицией судов по дроблению бизнеса

К участию в предпринимательской деятельности можно привлекать родственников, но нельзя их вовлекать в бизнес ради налоговой оптимизации.

ФНС взяла на вооружение судебную практику по поводу искусственного дробления бизнеса. В частности, дробленкой признают создание новых юридических лиц на специальных режимах с целью налоговой оптимизации общей группы компаний. Об этом сказано в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@.

Если из бизнеса искусственно выделили часть, а потом ее передали подконтрольному лицу на специальном режиме налогообложения, то налоговики признают такое разделение необоснованным.

Важно, что члены одной семьи могут вести бизнес. И само по себе это не говорит о дроблении. При этом неправомерно вовлекать родственников в работу ради налоговой экономии.

В налоговых поправках на 2025 год предусмотрена амнистия по дроблению бизнеса. Эксперт расскажет, как ею воспользоваться и какие условия нужно соблюдать. Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций». Он состоится 2 августа в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

Признаки дробления.

Добровольный отказ от дробления.

Кого коснется амнистия по дроблению.

Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Ждем вас на вебинар 2 августа в 11:00 мск!