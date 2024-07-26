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Дробление бизнеса

ФНС считается с позицией судов по дроблению бизнеса

К участию в предпринимательской деятельности можно привлекать родственников, но нельзя их вовлекать в бизнес ради налоговой оптимизации.

ФНС взяла на вооружение судебную практику по поводу искусственного дробления бизнеса. В частности, дробленкой признают создание новых юридических лиц на специальных режимах с целью налоговой оптимизации общей группы компаний. Об этом сказано в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@.

Если из бизнеса искусственно выделили часть, а потом ее передали подконтрольному лицу на специальном режиме налогообложения, то налоговики признают такое разделение необоснованным.

Важно, что члены одной семьи могут вести бизнес. И само по себе это не говорит о дроблении. При этом неправомерно вовлекать родственников в работу ради налоговой экономии.

В налоговых поправках на 2025 год предусмотрена амнистия по дроблению бизнеса. Эксперт расскажет, как ею воспользоваться и какие условия нужно соблюдать. Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций». Он состоится 2 августа в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

  • Признаки дробления.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Кого коснется амнистия по дроблению.

  • Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Ждем вас на вебинар 2 августа в 11:00 мск!

Комментарии

1
  • Елена Балаклицкая

    При этом неправомерно вовлекать родственников в работу ради налоговой экономии.

    Бригаду мне пояснительную. Если я, например, вместе с сыном буду работать, но не стану платить ему зарплату, а значит НДФЛ и взносы - это налоговая экономия? Или я могу его привлекать спокойно, потому что у него, к примеру, есть и другой источник заработка? А если его нет?

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