Что будет, если недоплатить аванс по УСН: последствия

При объекте УСН «доходы» все поступления на счет налоговикам видны. При объекте «доходы минус расходы» расчет налоговой базы более сложный: ИФНС не может сама детализировать расходы упрощенца, поэтому не видит недоплату аванса.

По налогу на УСН авансы надо платить за каждый квартал. Их расчет ведут нарастающим итогом.

Авансовый платеж делают в составе ЕНП, поэтому точную сумму аванса ИФНС узнает из уведомления на ЕНП. Формально, если суммы совпадают — недоплаты нет.

Факт недоплаты авансов налоговая выявит лишь в следующем году — после сдачи декларации УСН. При расхождении сумм она выставит требование на уплату пеней. Даже если по итогам года задолженности нет.

Нарушение порядка исчисления и уплаты авансов не может быть основанием привлечения к ответственности (п. 3 ст. 58 НК). Недоплата авансового платежа приводит только к начислению пеней.

ИФНС сверяет сумму авансов по декларации УСН с суммами, которые по факту уплачены. Если платеж меньше, будет требование.

Даже если уменьшили налог лишь один раз в конце года, налоговая это поймет только после сдачи годовой декларация.

Есть упрощенцы, которые искусственно снижают авансы за счет различных манипуляций при учете доходов и расходов. Например, формально переносят доходы на будущее, завышают расходы. Но это уже грубое нарушение правил ведения учета. В ходе налоговой проверки будет штраф от 10 000 рублей по ст. 120 НК.

При недоплате годового налога очень вероятен штраф 20% от суммы долга + пени. Также могут заблокировать расчетный счет.