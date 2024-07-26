⚡️ Итоги дня: загрузку видео на YouTube замедляют, Wildberries будет платить «белым хакерам», а многодетные семьи чаще всего берут кредиты

Wildberries решил масштабировать программу по поиску уязвимостей Bug Bounty. «Белые хакеры» смогут получить за найденную уязвимость до 500 тыс. рублей.

46% геймеров готовы купить платную версию видеоигры, чтобы не видеть рекламу. Почти 80% согласны с тем, что разработчики вводят рекламу в видеоигры для финансовой поддержки проекта.

СДЭК запустит доставку крупногабаритных товаров для маркетплейсов и частных лиц в конце 2024 года. Сначала сервис будет доступен в Москве и Московской области.

Инвестиции в недвижимость 46% россиян назвали убыточными. 77% уверены, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы.

В России начали замедлять YouTube. К концу текущей недели скорость загрузки видео снизится на 40%, а к концу следующей — на 70%. Замедление YouTube касается только его десктопной версии, мобильную связь мера пока не затронет.

Многодетные семьи оформляют больше всего кредитов. Рост числа закредитованных многодетных семей эксперты связывают с программами льготной ипотеки, которые сделали покупку жилья более доступной.

Рособрнадзор начнет проверять компетентность учителей уже этой осенью. Преподаватели выступили против проверок на профпригодность.

Аренда складов подорожала на 35%. Это происходит на фоне жесткого дефицита свободных помещений, который сохраняется на уровне менее 1%.

РЖД запустили сервис, с помощью которого пассажир при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту сможет подобрать вариант из доступных мест с пересадкой в том же поезде.