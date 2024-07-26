₽ Заказать рекламу
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: загрузку видео на YouTube замедляют, Wildberries будет платить «белым хакерам», а многодетные семьи чаще всего берут кредиты

Подготовили обзор главных событий дня — 26 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Wildberries решил масштабировать программу по поиску уязвимостей Bug Bounty. «Белые хакеры» смогут получить за найденную уязвимость до 500 тыс. рублей.

  • 46% геймеров готовы купить платную версию видеоигры, чтобы не видеть рекламу. Почти 80% согласны с тем, что разработчики вводят рекламу в видеоигры для финансовой поддержки проекта.

  • СДЭК запустит доставку крупногабаритных товаров для маркетплейсов и частных лиц в конце 2024 года. Сначала сервис будет доступен в Москве и Московской области.

  • Инвестиции в недвижимость 46% россиян назвали убыточными. 77% уверены, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной госпрограммы.

  • В России начали замедлять YouTube. К концу текущей недели скорость загрузки видео снизится на 40%, а к концу следующей — на 70%. Замедление YouTube касается только его десктопной версии, мобильную связь мера пока не затронет.

  • Многодетные семьи оформляют больше всего кредитов. Рост числа закредитованных многодетных семей эксперты связывают с программами льготной ипотеки, которые сделали покупку жилья более доступной.

  • Рособрнадзор начнет проверять компетентность учителей уже этой осенью. Преподаватели выступили против проверок на профпригодность.

  • Аренда складов подорожала на 35%. Это происходит на фоне жесткого дефицита свободных помещений, который сохраняется на уровне менее 1%.

  • РЖД запустили сервис, с помощью которого пассажир при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту сможет подобрать вариант из доступных мест с пересадкой в том же поезде.

  • Американская компания KnowBe4 случайно наняла хакера из Северной Кореи, который подделал документы и заразил систему организации вирусами.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Начать дискуссию

Цены на туры в Турции выросли до 300 тысяч рублей за среднюю путевку

Итоги первой половины лета показали, что отдых на море в этом году стал для россиян дороже еще на несколько десятков процентов. Подорожало все — и гостиницы, и перелеты, и пакетные туры, причем не только за границей, но и в России.

Бесплатно с Трудовое право

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке 

Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке 
Кадровый учет

Перемещение работника

В данном материале рассмотрим, как выглядит процедура перемещения сотрудника. Поговорим о том, какими документами оформляется это кадровое мероприятие. Разберем, в чем состоят отличия между перемещением и переводом работника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Семь ошибок в общении с покупателями на маркетплейсе и как их избежать

Общение важно в любых отношениях: дружеских, семейных, профессиональных. В бизнесе с помощью правильно выстроенного контакта с клиентами можно отстраиваться от конкурентов и увеличивать продажи. Рассказываем, как правильно наладить общение с клиентам на Ozon и какие ошибки часто допускают продавцы.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

Набиуллина: ЦБ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки

Годовой прогноз по инфляции повысили до 6,5-7%. Центробанк решил отказаться от базового сценария развития экономики.

Психология для бухгалтера

Сгорел на работе: причины эмоционального выгорания и способы преодоления

В статье разберем причины эмоционального выгорания и способы его преодоления.

Сгорел на работе: причины эмоционального выгорания и способы преодоления

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: загрузку видео на YouTube замедляют, Wildberries будет платить «белым хакерам», а многодетные семьи чаще всего берут кредиты

Подготовили обзор главных событий дня — 26 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Инвестиции

На Мосбирже появится 15 новых ценных бумаг

Непубличные компании разместят 15 новых акций по закрытой подписке на платформе MOEX START.

Регистрация ККТ

📠 Госдума упростила регистрацию контрольно-кассовой техники. Оценка налогового юриста

ИП смогут не применять ККТ, если оказывают услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

Инвестиции

Стоит ли участвовать в IPO и какой доход это может принести

После затишья в 2022 году и осторожного начала движения в 2023 российские компании в 2024 году стали активно выходить на биржу и предлагать свои акции. Насколько успешно проходят сейчас IPO и стоит ли в них участвовать инвестору? Узнали у экспертов.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Запрос документов ИФНС из другого региона, как отвечать на налоговые требования, нюансы ФСБУ 27/2021— в новом дайджесте Разборов

Сегодня в дайджесте вы найдете не только текстовые разборы, но и конспекты вебинаров, которые помогут вам разобраться в работе с самозанятыми в 2024 году и научат отвечать на требования ФНС.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

С компенсации за изъятую недвижимость не нужно платить НДС

Минфин разъяснил, должны ли компании платить НДС при получении компенсации за изъятое недвижимое имущество.

Обзоры для бухгалтера

Вебинары, разборы, конспекты и тесты, добавленные в подписку «Клерк.Премиум»: полный список изменений за сегодня

Не пропустите изменения в подписке «Клерк.Премиум».

DAS Group
Налоговые изменения 2025

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса

Президент подписал закон о налоговой реформе (№ 176-ФЗ от 12.07.2024). Рассказываем, как изменения налогового законодательства повлияют на бизнес уже в ближайшем будущем — с 1 января 2025 года.

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса
Экономика России

Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику

Рост кредитных ставок недостаточно сдерживает рынок. Базовый показатель инфляции достиг 9,2%.

Налоговые проверки

Как можно продлить срок представления документов в ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Их нужно подать в установленные сроки. Однако время ответа можно продлить.

Обзоры для бухгалтера

💥 Принят второй пакет поправок в НК, будем чаще сдавать ЕФС-1, новый МРОТ, госпошлины в суд вырастут в разы, новая безопасная доля вычетов НДС. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Астрал
НДС

НДС в 2025 году

С вступлением в силу Федерального закона от 12.07.2024 №176-ФЗ, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, с 2025 года уплата НДС станет обязательной для ООО и ИП, работающих по упрощённой системе налогообложения. До этого момента участники УСН были освобождены от обязанности уплаты НДС.

НДС в 2025 году
Exnode
Криптовалюта

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Сегодня основная часть мировых производственных мощностей сосредоточена в Китае, и многие ищут способы выгодно покупать продукцию в КНР для дальнейшей перепродажи в России и других странах. Сделать это не так просто, ведь рубли в КНР не принимают, а покупать иностранную валюту в России становится все сложнее. Как купить товары из Китая в рублях, и при этом не потерять 30-50% на комиссиях и разнице курсов?

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Интересные материалы

Общество

Кабмин увеличил размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Выплаты пострадавшим теперь будут индексировать каждый год. Сейчас размер компенсаций увеличили в 1,5 раза.