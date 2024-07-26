Россия предоставит иностранным государствам кредиты на 492 млрд рублей

В 2024 году власти ожидают, что зарубежные страны вернут в бюджет 49,7 млрд рублей по государственным кредитам.

В 2024 году Россия собирается выдать зарубежным странами и иностранным организациям государственные кредиты на сумму 492 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2023 году. Тогда страна предоставила 378 млрд.

Совокупный долг иностранных государств перед РФ в конце 2022 года составил 28,9 млрд долларов. В списке крупнейших должников — Белоруссия, Индия и Бангладеш. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.

В 2024 году Минфин планирует вернуть 49,7 млрд рублей госкредитов. В 2023 году другие государства вернули в российский бюджет 98 млрд рублей. Процентные доходы по сравнению с 2022 годом выросли в 3,8 раза и составили 42 млрд рублей.