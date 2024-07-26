Социальный фонд: размер накопительных пенсий вырастет с 1 августа

С 1 августа 2024 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники софинансирования сбережений.
Накопительные пенсии будут увеличены на 7%. Это затронет около 118,8 тыс. россиян.
Ежемесячная прибавка для участников программы софинансирования пенсионных накоплений вырастет на 6,92%. В программе участвуют 41,8 тыс. человек.
Перерасчет связан с результатами инвестиционной активности управляющих компаний в 2023 году.
«До 1 августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. По действующим правилам, их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники», — сказано на сайте фонда.
Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Участники софинансирования в среднем получают 2,4 тыс. в месяц.
Комментарии1
удивительные статистичечские данные: "в программе участвуют 41,8 тыс. человек". Обратие внимание, это на всю страну! даже если убрать детей пенсиолеров из подсчетов, получается капля в море