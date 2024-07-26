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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

Анонс вебинаров августа 2024

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Тема вебинара

Дата

Время

1

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций

2 августа

11:00

2

Налоговая реформа — 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке

5 августа

11:00

3

Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы

7 августа

15:00

4

Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика

8 августа

11:00

5

Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году

12 августа

11:00

6

ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты

19 августа

15:00

7

Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг

21 августа

11:00

8

ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров

22 августа

15:00

9

Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК

26 августа

11:00

10

Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году

27 августа

15:00

11

Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии

30 августа

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 1 490 руб.

Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

Елена Балаклицкая
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Чего только не спрашивают в чате ФНС. Можно сразу выездные назначать

Чат налоговиков, где можно задавать вопросы ведомству — кладезь просто для проверяющих. Меня удивляет, какие там задают вопросы (а главное, почему именно там).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику

Рост кредитных ставок недостаточно сдерживает рынок, базовый показатель инфляции достиг 9,2%.

Налоговые проверки

Как можно продлить срок представления документов в ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Их нужно подать в установленные сроки. Однако время ответа можно продлить.

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💥 Принят второй пакет поправок в НК, будем чаще сдавать ЕФС-1, новый МРОТ, госпошлины в суд вырастут в разы, новая безопасная доля вычетов НДС. Топ новостей за неделю

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квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Криптовалюта

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Сегодня основная часть мировых производственных мощностей сосредоточена в Китае, и многие ищут способы выгодно покупать продукцию в КНР для дальнейшей перепродажи в России и других странах. Сделать это не так просто, ведь рубли в КНР не принимают, а покупать иностранную валюту в России становится все сложнее. Как купить товары из Китая в рублях, и при этом не потерять 30-50% на комиссиях и разнице курсов?

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа
Общество

Кабмин увеличил размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

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Налоговый мониторинг

5 шагов: как перейти на налоговый мониторинг без головной боли 

Для крупных компаний, которые стремятся к прозрачности и уверенности во взаимодействии с ФНС, налоговый мониторинг — не просто возможность, а необходимый шаг на пути к стабильному росту. Переход на налоговый мониторинг — это серьезное решение, которое требует тщательной подготовки и следования четкой дорожной карте, чтобы переход прошел максимально комфортно и эффективно.

5 шагов: как перейти на налоговый мониторинг без головной боли 

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Чего только не спрашивают в чате ФНС. Можно сразу выездные назначать

Чат налоговиков, где можно задавать вопросы ведомству — кладезь просто для проверяющих. Меня удивляет, какие там задают вопросы (а главное, почему именно там).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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❗ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых. Комментарий CEO сервиса рассрочек

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Маркетинг

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Большинство компаний для взаимодействия с клиентами используют сразу несколько каналов коммуникаций — SMS, WhatsApp, Telegram и т.д. И для того, чтобы максимально эффективно распределить маркетинговый бюджет и поднять конверсию, бизнес часто прибегает к каскадным рассылкам. Что это такое и для чего их используют, поговорим сегодня в статье.

Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года.

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Торговля на маркетплейсах активно растет с каждым годом. Число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 тысяч, на Ozon — более 230 тысяч. Открыты вакансии и у работодателей, которые работают с «Яндекс Маркетом», «СберМегаМаркетом» и Lamoda. Все они нуждаются в грамотных бухгалтерах, которые понимают специфику работы этих платформ.

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов
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Госдума упростила регистрацию контрольно-кассовой техники

ИП смогут не применять ККТ, если оказывают услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

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Расчеты с работниками

Что должна оплатить компания при переезде работника

Трудовой кодекс в этой сфере достаточно лаконичен: работодатель компенсирует расходы по переезду и обустройству. А конкретику устанавливайте сами — в коллективном, локальном или трудовом договоре. Рассказываем, как это сделать, чтобы избежать претензий и споров.

Что должна оплатить компания при переезде работника
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ВС РФ: очередность требования ФНС по восстановленному НДС зависит от периода операции-основания для вычета

Если организация-должник получала вычеты НДС по купленному имуществу, после его продажи на торгах из-за банкротства нужно восстановить налог и уплатить в бюджет.

УСН

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%
BIZNESINALOGI
Саморазвитие

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Первое правило как все успеть, если делаешь это в последний момент — работать, как вам удобно и где вам удобно. Если вам удобно работать из дома, работайте из дома, если вам удобно работать из офиса и ночевать в офисе, значит, возьмите себе подушку и ночуйте. 

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании
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