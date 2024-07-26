Как можно продлить срок представления документов в ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Их нужно подать в установленные сроки. Однако время ответа можно продлить.

На требования налоговых органов нужно отвечать в строго установленный срок. Если компания получила требование о представлении документов в рамках встречной проверки, нужно ответить ФНС в течение пяти рабочих дней.

Во время выездной или камеральной налоговой проверки компании дается 10 рабочих дней, чтобы ответить на требование.

Не позже следующего дня после получения требования можно подать ходатайство о невозможности представления документов в указанные сроки. В уведомлении приводят:

причины, в связи с которыми нельзя представить документы в срок. Это может быть отпуск или больничный бухгалтера, директора, а также загрузка в связи с отчетным периодом;

срок, до которого компания сможет подготовить документы.

Важно помнить, что НК нет оснований для безусловного продления срока. Это происходит исключительно на усмотрение налогового органа. На основании ходатайства руководитель налоговой выносит решение о продлении срока или об отказе. Если ответа от ФНС нет, это стоит трактовать как отказ.

Сама подача уведомления позволит снизить размер штрафа за нарушение сроков представления документов.

Узнайте больше о том, как отвечать на требования ФНС, разберитесь какие требования являются незаконными, а также в какие сроки и что предоставлять. Смотрите полную версию вебинара!

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