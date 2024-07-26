❗ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 18%.
«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — сказано на сайте Центробанка.
С 18 декабря 2023 года ключевая ставка держалась на уровне 16% годовых.
Недавно мы писали, что сейчас есть признаки, которые могут повлиять на снижение инфляции. Один из них — укрепление курса рубля по отношению к иностранным валютам.
Комментарии5
о это опять все подорожает? классссссс👍
Все для развития бизнеса... Когда её уже заменять?
Почему не до 30 % , что бы уж совсем хорошо было!
так и не конец года еще)