Прогноз Банка России по инфляции на этот год будет пересмотрен, заявила советник председателя ЦБ Ксения Юдаева. По прогнозу регулятора, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

«Сейчас есть признаки, которые могут повлиять на снижение инфляции. Один из таких признаков – это укрепление курса рубля по отношению к иностранным валютам. Обычно укрепление рубля сопровождается снижением инфляции, поэтому я более оптимистично смотрю на ситуацию и рассчитываю, что она будет снижаться, а ключевую ставку не надо будет повышать», — заявил Аксаков.

Ранее он говорил, что инфляция в России может замедлиться уже в июле.