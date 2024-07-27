Нацбюро кредитных историй назвало средний размер автокредита

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн рублей.

Он увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2024 — 1,41 млн).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июне 2024 вырос на 5,3% (в июне 2023 – 1,39 млн).

При этом среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999), сообщает НБКИ.

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте) в июне отмечен в Москве (1,95 млн), Московской области (1,71 млн), Санкт-Петербурге (1,70 млн), Ленинградской области (1,64 млн), а также в Ханты-Мансийском АО (1,56 млн).

Самый серьезный рост среднего чека автокредита в июне продемонстрировали Самарская область (+10,8%), Ставропольский край (+8,1%), Саратовская область (+7,6%), а также Дагестан (+6,7%) и Ленинградская область (+6,7%).

Единственный регион из топ-30, в котором отмечено снижение среднего размера автокредита, Омская область (-2,1%).