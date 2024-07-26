На Мосбирже появится 15 новых ценных бумаг

29 июля 2024 года Московская биржа добавит 15 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга. Расчеты по таким позициям будут проходить через центрального контрагента.

Будут добавлены ценные бумаги «Газпром автоматизации», «НК «Роснефть» — Кубаньнефтепродукт», «Омскоблгаз», «Новосибирскэнергосбыт», «Саратовнефтегаз», «Туланефтепродукт», «ВНИПИгаздобыча», «Газпром газораспределение Ярославль» и других компаний.

«Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы – клиенты брокерских компаний и банков», — сказано на сайте торговой площадки.

На платформе MOEX START российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке. Организация должна существовать больше одного года и иметь объем выручки от 50 млн рублей за последний отчетный год. Доступ к платформе предоставляют всем участникам клиринга Мобиржи на фондовом рынке.