₽ Заказать рекламу
Инвестиции

На Мосбирже появится 15 новых ценных бумаг

Непубличные компании разместят 15 новых акций по закрытой подписке на платформе MOEX START.

29 июля 2024 года Московская биржа добавит 15 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга. Расчеты по таким позициям будут проходить через центрального контрагента.

Будут добавлены ценные бумаги «Газпром автоматизации», «НК «Роснефть» — Кубаньнефтепродукт», «Омскоблгаз», «Новосибирскэнергосбыт», «Саратовнефтегаз», «Туланефтепродукт», «ВНИПИгаздобыча», «Газпром газораспределение Ярославль» и других компаний.

«Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы – клиенты брокерских компаний и банков», — сказано на сайте торговой площадки.

На платформе MOEX START российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке. Организация должна существовать больше одного года и иметь объем выручки от 50 млн рублей за последний отчетный год. Доступ к платформе предоставляют всем участникам клиринга Мобиржи на фондовом рынке.

Начать дискуссию

Цены на туры в Турции выросли до 300 тысяч рублей за среднюю путевку

Итоги первой половины лета показали, что отдых на море в этом году стал для россиян дороже еще на несколько десятков процентов. Подорожало все — и гостиницы, и перелеты, и пакетные туры, причем не только за границей, но и в России.

Бесплатно с Трудовое право

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке 

Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке 
Кадровый учет

Перемещение работника

В данном материале рассмотрим, как выглядит процедура перемещения сотрудника. Поговорим о том, какими документами оформляется это кадровое мероприятие. Разберем, в чем состоят отличия между перемещением и переводом работника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Семь ошибок в общении с покупателями на маркетплейсе и как их избежать

Общение важно в любых отношениях: дружеских, семейных, профессиональных. В бизнесе с помощью правильно выстроенного контакта с клиентами можно отстраиваться от конкурентов и увеличивать продажи. Рассказываем, как правильно наладить общение с клиентам на Ozon и какие ошибки часто допускают продавцы.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

Набиуллина: ЦБ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки

Годовой прогноз по инфляции повысили до 6,5-7%. Центробанк решил отказаться от базового сценария развития экономики.

Психология для бухгалтера

Сгорел на работе: причины эмоционального выгорания и способы преодоления

В статье разберем причины эмоционального выгорания и способы его преодоления.

Сгорел на работе: причины эмоционального выгорания и способы преодоления

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: загрузку видео на YouTube замедляют, Wildberries будет платить «белым хакерам», а многодетные семьи чаще всего берут кредиты

Подготовили обзор главных событий дня — 26 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Инвестиции

На Мосбирже появится 15 новых ценных бумаг

Непубличные компании разместят 15 новых акций по закрытой подписке на платформе MOEX START.

Регистрация ККТ

📠 Госдума упростила регистрацию контрольно-кассовой техники. Оценка налогового юриста

ИП смогут не применять ККТ, если оказывают услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

Инвестиции

Стоит ли участвовать в IPO и какой доход это может принести

После затишья в 2022 году и осторожного начала движения в 2023 российские компании в 2024 году стали активно выходить на биржу и предлагать свои акции. Насколько успешно проходят сейчас IPO и стоит ли в них участвовать инвестору? Узнали у экспертов.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Запрос документов ИФНС из другого региона, как отвечать на налоговые требования, нюансы ФСБУ 27/2021— в новом дайджесте Разборов

Сегодня в дайджесте вы найдете не только текстовые разборы, но и конспекты вебинаров, которые помогут вам разобраться в работе с самозанятыми в 2024 году и научат отвечать на требования ФНС.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

С компенсации за изъятую недвижимость не нужно платить НДС

Минфин разъяснил, должны ли компании платить НДС при получении компенсации за изъятое недвижимое имущество.

Обзоры для бухгалтера

Вебинары, разборы, конспекты и тесты, добавленные в подписку «Клерк.Премиум»: полный список изменений за сегодня

Не пропустите изменения в подписке «Клерк.Премиум».

DAS Group
Налоговые изменения 2025

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса

Президент подписал закон о налоговой реформе (№ 176-ФЗ от 12.07.2024). Рассказываем, как изменения налогового законодательства повлияют на бизнес уже в ближайшем будущем — с 1 января 2025 года.

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса
Экономика России

Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику

Рост кредитных ставок недостаточно сдерживает рынок. Базовый показатель инфляции достиг 9,2%.

Налоговые проверки

Как можно продлить срок представления документов в ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Их нужно подать в установленные сроки. Однако время ответа можно продлить.

Обзоры для бухгалтера

💥 Принят второй пакет поправок в НК, будем чаще сдавать ЕФС-1, новый МРОТ, госпошлины в суд вырастут в разы, новая безопасная доля вычетов НДС. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Астрал
НДС

НДС в 2025 году

С вступлением в силу Федерального закона от 12.07.2024 №176-ФЗ, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, с 2025 года уплата НДС станет обязательной для ООО и ИП, работающих по упрощённой системе налогообложения. До этого момента участники УСН были освобождены от обязанности уплаты НДС.

НДС в 2025 году
Exnode
Криптовалюта

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Сегодня основная часть мировых производственных мощностей сосредоточена в Китае, и многие ищут способы выгодно покупать продукцию в КНР для дальнейшей перепродажи в России и других странах. Сделать это не так просто, ведь рубли в КНР не принимают, а покупать иностранную валюту в России становится все сложнее. Как купить товары из Китая в рублях, и при этом не потерять 30-50% на комиссиях и разнице курсов?

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

Интересные материалы

Общество

Кабмин увеличил размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Выплаты пострадавшим теперь будут индексировать каждый год. Сейчас размер компенсаций увеличили в 1,5 раза.