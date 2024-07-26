Набиуллина: ЦБ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки

Годовой прогноз по инфляции повысили до 6,5-7%. Центробанк решил отказаться от базового сценария развития экономики.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевую ставку повысили до 18% годовых по причине увеличения устойчивой инфляции. Потребительская активность не снижается, а производственные компании не успевают производить должный объем товаров, чтобы удовлетворить высокий спрос.

Регулятор признал, что развитие экономики в РФ отклонилось от базового сценария, из-за чего ЦБ пересмотрел прогноз и начал вести более жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевым значениям.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», — сказала Набиуллина.

Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7%, но в 2025 году инфляция снизится до 4–4,5% и закрепится вблизи 4%.

Учитывая данные по ВВП за первое полугодие, регулятор повысил оценку роста экономики на этот год до 3,5–4%. К 2027 году экономика выйдет на сбалансированные темпы роста 1,5–2,5%.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 13 сентября 2024 года.