Опубликованы поручения Президента по итогам Петербургского международного экономического форума-2024

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2024, который прошел 5–8 июня.

Советник главы государства, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2024 Антон Кобяков отметил, что поручения направлены на комплексное развитие экономики и общества с особым вниманием к потребностям регионов и тесно переплетены с целями и задачами нацпроектов России, что подчеркивает их важность и направленность на решение ключевых задач развития страны.

Поручения касаются поддержки института семьи как основы политики народосбережения, инструментов развития промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, расширения мер социальной поддержки населения и других инициатив.

Важный блок поручений охватывает развитие дополнительных мер стимулирования размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке и поддержку проектов креативных индустрий России.

В частности, дано получение ввести в НК норму о предоставлении права на инвестиционный налоговый вычет лицам, входящим в одну группу компаний.

Полный текст поручения опубликован на сайте Кремля.