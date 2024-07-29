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Криптовалюта

Сбер выступил за создание регулируемого рынка криптовалют

Чтобы использовать криптовалюту для международных расчетов, нужно создать регулируемый рынок цифровых денег.

Зампред Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в России нужен регулируемый рынок криптовалют, который позволит увеличить оборот цифровых денег.

«Инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов», — сказал Попов.

Сбербанк уже направил в Центробанк предложения о создании основных положений для нового экспериментально-правового режима.

23 июля 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты. В рамках экспериментального режима также будут проходить биржевые торги криптовалютой. Второе чтение запланировано на 30 июля.

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