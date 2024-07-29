С 1 августа информировать о выполнении запросов по госуслугам будут по-новому

В личном кабинете на Госуслугах будет отражена информация:
о регистрации запроса или заявления;
приглашении на личный прием;
оказании услуги.
Это услуги, не включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 01.03.2022 № 277.
В личном кабинете на Госуслугах будет отражена информация:
о регистрации запроса или заявления;
приглашении на личный прием;
оказании услуги.
Это услуги, не включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 01.03.2022 № 277.
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