С 1 августа информировать о выполнении запросов по госуслугам будут по-новому

Резюме бухгалтера в 2024 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без

Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.