Упростили получение справки на ребенка для его законных представителей

Президент подписал федеральный закон от 08.07.2024 № 172-ФЗ с изменениями в ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Закон с 19 июля 2024 года предусматривает, что при получении результатов предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего его законным представителем-заявителем, правом на получение результата в виде документа на бумажном носителе обладает и законный представитель, не подававший само заявление.

Тем самым, родителей и иных законных представителей детей уравняли в правах. Кто именно подал заявление на госуслугу, теперь не важно. Второму родителю отказать не имеют права.