В 2024 году налог на имущество начисляют по кадастровой стоимости на 01.01.2024

Для налога на имущество организаций важна кадастровая стоимость на 1 января.

Власти издают акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. И на следующий год после вступления данного акта в силу – с 01.01 – кадастровая стоимость начинает применяться.

При этом кадастровую стоимость определяют по состоянию на 1 января текущего года, а для налога ее применяют с 1 января следующего года.

Применительно к налоговому периоду 2024 года для целей налогообложения учитывается кадастровая стоимость, которая внесена в ЕГРН и подлежит применению с 01.01.2024.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-05-05-01/34501.