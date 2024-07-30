Ставку дисконтирования по аренде считают по нормам МСФО

По ФСБУ 25/2018 обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей.

Эта приведенная стоимость определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Для этого применяют ставку дисконтирования.

Но как ее определить? Минфин в письме от 08.02.2024 № 07-01-10/10606 советует обратиться к нормам МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 20.09.2022 № 07-01-10/90853.

С помощью ставки дисконтирования стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

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