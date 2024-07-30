Ставку дисконтирования по аренде считают по нормам МСФО

Эта приведенная стоимость определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Для этого применяют ставку дисконтирования.
Но как ее определить? Минфин в письме от 08.02.2024 № 07-01-10/10606 советует обратиться к нормам МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 20.09.2022 № 07-01-10/90853.
С помощью ставки дисконтирования стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.
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