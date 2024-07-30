ИП на УСН должен платить фиксированные взносы и взносы 1%

ИП, в том числе применяющие УСН, являются плательщиками страховых взносов за себя.

Об этом напоминает Минфин в письме от 27.07.2023 № 03-11-11/70507.

Фиксированные взносы за 2024 год составляют 49 500 рублей. Их надо уплатить до 09.01.2025 (с учетом переноса из-за выходных дней).

Взносы 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, за 2024 год надо уплатить до 01.07.2025.

При этом страховые взносы включаются в состав расходов у ИП на УСН «доходы минус расходы».

Однако Минфин в письме ограничился лишь общими фразами и не описал механизм включения взносов в расходы с учетом механизма ЕНС.

Кстати, с 2025 года учесть эти взносы в расходах можно будет независимо от факта их уплаты.

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