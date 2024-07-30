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Дробление бизнеса

Налоговая амнистия стартовала раньше

ФНС начала вести практическую работу по проведению амнистии за дробление бизнеса. Власти решили не ждать начала 2025 года и 12 июля 2024 года дали старт проекту.

По просьбе представителей бизнеса ФНС перенесла срок начала налоговой амнистии. Ее могут получить налогоплательщики, у которых решения налоговиков не вступили в силу на 12 июля 2024 года, а не на 1 января 2025.

Дата начала амнистии важна, поскольку она не будет распространяться на решения налоговых органов, которые уже были вынесены и вступили в силу до вступления самого закона в силу.

«По просьбе бизнеса дата вступления закона в силу была скорректирована, что позволит большему числу налогоплательщиков воспользоваться амнистией дробления бизнеса», — сказали в ФНС.

Налоговая амнистия за искусственное дробление бизнеса вошла в закон о совершенствовании налоговой системы. В нем же установили 5-ступенчатую шкалу НДФЛ, ввели НДС для бизнеса на УСН и повысили налог на прибыль с 20% до 25%. Документ должен вступить в силу с 1 января 2025 года, но старт амнистии перенесли на 12 июля.

Узнайте больше о том, как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия. Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций». Он состоится 2 августа в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

  • Признаки дробления.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Кого коснется амнистия по дроблению.

  • Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 2 августа в 11:00 мск!

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