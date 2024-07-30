⚡️ Акция подходит к концу! Последние дни охлаждаем горячий август скидками на курсы повышения квалификации. Старт потока 1 августа

Подходит к концу акция: «Горячий август — охлаждаем скидками»! До 31 июля включительно вы можете купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками до -79%.
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Выбрали курсы, которые помогут вам освоить новые навыки, расширить профессиональные познания, чтобы вырасти по карьерной лестнице, увеличить доход, а главное — подтянуть базовые знания и подготовиться к предстоящим изменениям налоговой реформы-2025.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Скидка по 31 июля 72%: 9 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Все про НДС: от нуля до сложных моментов
Начиная с 2025 года, плательщиками НДС станут еще и упрощенцы. Для того, чтобы без ошибок работать на любой системе налогообложения, применять льготы и успешно проходить проверки налоговой учиться работать с НДС нужно уже сейчас.
На курсе вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и составлении декларации в 1С.
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20 700 рублей.
Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году
Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.
Будете без ошибок составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность и налоговые базы.
Скидка по 31 июля 79%: 5 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность
Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).
На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
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24 400 рублей.
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