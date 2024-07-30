⚡️ Акция подходит к концу! Последние дни охлаждаем горячий август скидками на курсы повышения квалификации. Старт потока 1 августа

До 31 июля включительно вы можете купить курсы по учету ВЭД, работе с НДС, налоговому учету на ОСНО и применению всех ФСБУ со скидками до -79%. Выбирайте курс и присоединяйтесь! Обучение начнется 1 августа.

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Выбрали курсы, которые помогут вам освоить новые навыки, расширить профессиональные познания, чтобы вырасти по карьерной лестнице, увеличить доход, а главное — подтянуть базовые знания и подготовиться к предстоящим изменениям налоговой реформы-2025.

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Скидка по 31 июля 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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Начиная с 2025 года, плательщиками НДС станут еще и упрощенцы. Для того, чтобы без ошибок работать на любой системе налогообложения, применять льготы и успешно проходить проверки налоговой учиться работать с НДС нужно уже сейчас.

На курсе вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и составлении декларации в 1С.

Скидка по 31 июля 67%: 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

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Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Будете без ошибок составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность и налоговые базы.

Скидка по 31 июля 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Скидка по 31 июля 70%: 7 400 рублей вместо 24 400 рублей.

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