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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: у Павла Дурова больше 100 детей, кабмин не поддержал законопроект о запрете абортов, а нейросети будут проверять показания счетчиков

Подготовили обзор главных событий дня — 30 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Мед, который не соответствует ГОСТ, переименуют в сахарный сироп. С 1 сентября в России заработает закон, по которому называть медом можно будет только продукт, соответствующий национальным стандартам.

  • Создатель мессенджера Telegram 39-летний Павел Дуров поделился информацией, что уже стал отцом более сотни детей с помощью донорства спермы. Илон Маск сравнил Дурова с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого было 600 детей.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической (красной) линии — метро «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская». Всего предстоит заменить более 7 тыс. элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции «Новомосковская».

  • В России появятся системы умного коммерческого учета, способные самостоятельно определять необходимость поверки счетчиков. С помощью технологий искусственного интеллекта будет можно понять, в какой точке с показателями что-то не так.

  • Правительство решило, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян. Он связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь.

  • Почти две трети россиян хотят переехать из квартиры в частный дом. В первом полугодии 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в России превысила 70%.

  • Доменное имя маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — перешло его совместной с Russ компании РВБ.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Ирина

    Что такое "национальный стандарт" для мёда? У пчёл будут проверять гражданство и расовую принадлежность?

Обзоры новостей

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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