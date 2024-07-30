⚡️ Итоги дня: у Павла Дурова больше 100 детей, кабмин не поддержал законопроект о запрете абортов, а нейросети будут проверять показания счетчиков

Мед, который не соответствует ГОСТ, переименуют в сахарный сироп. С 1 сентября в России заработает закон, по которому называть медом можно будет только продукт, соответствующий национальным стандартам.

Создатель мессенджера Telegram 39-летний Павел Дуров поделился информацией, что уже стал отцом более сотни детей с помощью донорства спермы. Илон Маск сравнил Дурова с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого было 600 детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической (красной) линии — метро «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская». Всего предстоит заменить более 7 тыс. элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции «Новомосковская».

В России появятся системы умного коммерческого учета, способные самостоятельно определять необходимость поверки счетчиков. С помощью технологий искусственного интеллекта будет можно понять, в какой точке с показателями что-то не так.

Правительство решило, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян. Он связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь.

Почти две трети россиян хотят переехать из квартиры в частный дом. В первом полугодии 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в России превысила 70%.