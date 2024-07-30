Центробанк: ученая степень хорошо влияет на результаты инвесторов

Центробанк провел исследование и выяснил, что инженеры и гуманитарии успешно управляют активами, если у них есть опыт совершения сделок с ценными бумагами.

Максимальную прибыль от инвестиций получают люди с высшим экономическим образованием и с опытом работы в финансах. Ученая степень позволяет добиться хороших результатов, особенно квалифицированным инвесторам.

«Итоги экспертизы показали, что лучших результатов на срочном рынке добиваются люди, у которых есть знания в области фондирования, привлечения капитала, поведенческой экономики, фундаментального и технического анализа. На фондовом рынке самими успешными стали инвесторы, знакомые с принципами риск-менеджмента, этики и профессиональных стандартов», — сказано на сайте ЦБ.

Исследование регулятора позволит определить, какие требования для получения статуса квалифицированного инвестора можно снизить.

Например, размер имущества меньше всего связан с успешностью инвестора. Более важен опыт работы с ценными бумагами и в финансовых организациях, а также наличие международного сертификата.