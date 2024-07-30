В Совете Федерации предложили считать рассрочку при оценке долговой нагрузки

Чтобы россияне не попадали в долговую яму, рассрочку собираются показывать в кредитной истории.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно отражать информацию о рассрочке в кредитной истории россиян, чтобы не допустить рост закредитованности и попадания в долговую яму.

«По сути, это тот же кредит, просто в завуалированной форме, а зачастую он оказывается и дороже. Однако при оценке долговой нагрузки граждан рассрочка не учитывается <…> Надо чтобы рассрочка отражалась в кредитной истории. Это поможет обезопасить граждан от попадания в долговую яму», — сказала Матвиенко.

Недавно мы писали, что банки начали отказывать клиентам с рассрочкой в получении ипотеки.