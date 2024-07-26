Банки отказывают в ипотеке клиентам с рассрочками

Сотрудники банков считают рискованным выдавать займы клиентам, которые не могут сразу оплатить покупку, а вынуждены брать товары в рассрочку.

Клиенты банков начали сталкиваться с отказами в выдаче ипотеки и потребительских кредитов, поскольку они оформляли рассрочки.

В отличие от классического кредитования при рассрочке проценты оплачивает продавец. Этот механизм стал популярным способом привлечь покупателей. BNPL-сервисы хоть и выглядят как рассрочка без процентов, но информация о них не отражается в кредитной истории клиентов.

Те, кто покупали в рассрочку товары, билеты или обучение на онлайн курсах, могут столкнуться с отказом в одобрении ипотеки. Банки сомневаются в платежеспособности клиентов, которые не смогут сразу оплатить покупку на несколько тысяч рублей. Об этом пишут «Известия»

«Такие кейсы не редкость. Самое опасное в покупках в рассрочку то, что из-за этого могут не одобрить крупный заем вроде ипотеки или автокредита», — сказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Пользователи сервиса «Банки.ру» пожаловались, что из-за рассрочки их кредитный рейтинг падает. Даже несмотря на то, что они брали много кредитов и не допускали просрочек.

«Влияние рассрочки на кредитную историю особенно критично для клиентов, которые пытаются взять ипотеку. Банки очень внимательно относятся к рискам по ипотечному портфелю, так как это длительные и крупные кредиты», — сказал независимый эксперт Федор Сидоров.

В 2024 году Центробанк ужесточил условия оформления ипотеки и потребительских кредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой. В связи с этим многие организации ввели дополнительные параметры оценки заемщиков.