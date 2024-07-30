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Ведение бизнеса

С 22 июля можно заключать договоры в отношении объектов космической инфраструктуры

Федеральный закон от 22.07.2024 № 196-ФЗ, который подписал Президент, предусматривает возможность заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.

По новому закону такие соглашения можно заключать в отношении объектов космической инфраструктуры:

  • являющихся недвижимым имуществом;

  • технологически связанных с ними космических объектов.

При этом установлены дополнительные требования к таким соглашениям.

Так, например, запрещена передача космической техники и (или) ее компонентов, являющихся госсобственностью и эксплуатируемых Роскосмосом или уполномоченными им организациями. Либо Минобороны или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями.

Ранее мы писали, что инвестиции в космические объекты пропишут в законе.

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