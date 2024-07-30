С 22 июля можно заключать договоры в отношении объектов космической инфраструктуры

По новому закону такие соглашения можно заключать в отношении объектов космической инфраструктуры:

являющихся недвижимым имуществом;

технологически связанных с ними космических объектов.

При этом установлены дополнительные требования к таким соглашениям.

Так, например, запрещена передача космической техники и (или) ее компонентов, являющихся госсобственностью и эксплуатируемых Роскосмосом или уполномоченными им организациями. Либо Минобороны или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями.

Ранее мы писали, что инвестиции в космические объекты пропишут в законе.