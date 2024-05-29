Можно будет официально инвестировать в космическую отрасль

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности.

Документ предлагает закрепить принцип поощрения привлечения внебюджетных средств в ракетно-космическую отрасль. Он также вводит понятие «космические объекты».

Госкорпорацию «Роскосмос» он наделяет полномочиями по заключению от имени государства концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве.

«Я неоднократно делал заявления о необходимости привлечения частной инициативы в космическую отрасль России. Данным законопроектом предлагается закрепить принцип поощрения [инвестирования] внебюджетных средств в ракетно-космическую отрасль. Это важно для роста уровня частных предприятий России в космонавтике на мировом рынке», — заявил первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.

Роскосмос с заинтересованными частными компаниями еще в 2023 году подготовил дорожную карту по перспективным космическим системам и сервисам до 2030 года.

Что касается концессий в космосе, здесь возможна лишь передача в эксплуатацию отдельных объектов космической инфраструктуры, которая все равно контролируется собственником — государством, пояснил Кравченко.