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Опекуны могут создавать детям учетные записи на Госуслугах

Чтобы не перегружать собственный профиль на портале Госуслуг, опекуны смогут оформлять услуги для своих подопечных через их собственные аккаунты.

Минцифры планирует усовершенствовать порядок регистрации на портале Госуслуги. У опекунов будет право создавать аккаунты для ребенка или недееспособного взрослого.

«Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн», — сказано на сайте министерства.

Для создания профиля опекуну нужно запросить в своем личном кабинете документы об опеке, создать карточку опекаемого, дождаться проверки информации, а после создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учетной записью опекуна.

Также создать профиль ребенка или недееспособного человека можно в МФЦ.

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