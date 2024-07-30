Деятельность по добыче криптовалют станет легальной

Госдума приняла закон о легализации майнинга. Это позволит использовать криптовалюты как инструмент для обхода санкций.

«В первую очередь мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта. Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», — сказал заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ко второму чтению в законопроект внесли несколько изменений. Отменили предлагаемые ранее запреты на организацию оборота криптовалют и занятие майнингом для физлиц.

Для майнеров будут установлены специальные лимиты по потреблению электроэнергии. Это позволит контролировать деятельность по добыче криптовалют, выявлять «черных» и «серых» майнеров и привлекать их к ответственности.

Недавно мы писали, что ФАС и Минцифры выступили против идеи Минэнерго повысить тарифы на электроэнергию для майнеров в 5-10 раз.