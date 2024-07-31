Новые организации тоже платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Для действующих компаний обязанность по уплате ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль определяют по доходам за 4 предыдущих квартала. Для новых компаний важен доход за один минувший квартал.

Разъяснение дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Если выручка за квартал больше 15 млн руб., в текущей декларации указывают ежемесячные авансовые платежи на следующий квартал.

И соответственно, платить эти ежемесячные авансы надо весь следующий квартал.

Потом по итогам следующего квартала снова составляют декларацию, снова считают выручку. Если она меньше 15 млн, то уже за следующий квартал ежемесячных авансов не будет.

О том, что нужно ориентироваться именно на квартальную выручку, Минфин разъяснял в письме от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31892.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.