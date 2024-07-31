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Зарплата

📅 Как работаем и отдыхаем в августе

Завтра будет первый рабочий день нового месяца.

В августе при стандартной 5-дневной неделе будет 22 рабочих дня и 176 часов.

Зарплату за первую половину месяца (с 1 по 15 число) надо будет начислять за 11 рабочих дней. Таким образом, у окладников зарплата за август поровну поделится на аванс и итоговую выплату (оклад/22 х 11 + оклад/22 х 11).

Напомним, в июле действует такая пропорция: (оклад/23 х 11 + оклад/23 х 12).

Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.

Подробнее о том, как вести учет рабочего времени, рассказываем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 32 890 рублей. Новый поток стартует уже завтра — 1 августа!

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Обучение для бухгалтеров

☀️ Успейте купить курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками до -79%. Старт обучения уже завтра, 1 августа

Сегодня, 31 июля, последний день, когда вы успеваете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки с выгодой до 79%. Не теряйте времени — записывайтесь прямо сейчас! Старт всех потоков на всех программах 1 августа.

Малый и средний бизнес

За полгода малый и средний бизнес получил 208 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства от Корпорации МСП.

Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!
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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов

Бизнес сетует, что в НК закрепили право вводить разовые налоги, а также увеличили налог на прибыль до 25%. Как в таких условиях рассчитывать инвестиционные проекты? Налоги надо закрепить минимум на 10 лет, считает бизнес.

Инвестиции

⏸️ Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам: закон принят. Комментарий юриста

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов. До тех пор, пока не обновят сведения о себе.

Законопроекты

Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов

Иностранцам запретили оформлять больше 10 сим-карт, а за незаконную миграцию можно получить пожизненный срок и расстаться с имуществом.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налог на имущество организаций

👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью

За движимые ОС не платят налог на имущество организаций, а за недвижимые – платят. Но является ли конкретный объект ОС недвижимостью или нет – не всегда понятно. По этому поводу часто возникают споры.

SmartWidgets
Ведение бизнеса

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса

Онлайн-продажи продолжают стремительно расти, но наряду с действительно уникальными возможностями предпринимателям становится все сложнее завоевать сердца покупателей. Рассказываем, как продавать онлайн в 2024 году, чтобы результаты радовали, а не огорчали.

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса
Общество

❌ Члены Правительства РФ больше не ведут прием граждан

Это закрепило постановление Правительства от 25.07.2024 № 1007.

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Ольга Неволина
Обзоры для бухгалтера

ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам

(Письмо ФНС России от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026). В обзор включили 30 эпизодов по самым распространенным спорам (🙊 в том числе один из них — мой). Прикладываю полный текст письма и расскажу о трех интересных.

ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам
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Зарплата

📅 Как работаем и отдыхаем в августе

Завтра будет первый рабочий день нового месяца.

Ведение бизнеса

Вступило в силу решение о национализации активов «Макфы»

Активы холдинга «Макфа» по производству макаронных изделий обратят в доход государства.

Консалтинг Онлайн
Реорганизация компании

Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?

Сообщение о реорганизации в форме преобразования публикуется на сайте Федресурс на основании пп. «н.6» ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001.

Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?
Налоговый учет при УСН

Как торговой организации на УСН учесть операции от продаж на маркетплейсе

При сотрудничестве с маркетплейсом, организация заключает агентский договор. Согласно ему, маркетплейс удерживает комиссию, и перечисляет остаток суммы за продажу товара. Рассказываем, как организации на УСН учесть все поступления от продаж.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Ведение бизнеса

37% предпринимателей назвали нестабильный доход минусом работы на себя

Самозанятые и предприниматели оценили плюсы и минусы ведения собственного дела.

Бухгалтерский учет

Возмещение затрат при производстве товаров не подпадает под ПБУ 13/2000

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» устанавливает правила бухучета госпомощи, предоставляемой коммерческим организациям и признаваемой как увеличение экономической выгоды в результате поступления активов.

Маркетплейсы

Совладелец Wildberries хочет оспорить передачу доменов компании

Владислав Бакальчук считает, что передача доменов новой компании «РВБ» прошла с нарушениями.

Наталия Лукина
Судебная практика по налоговым спорам

Штрафовать за неисполнение требования ФНС, направленного по почте, незаконно. Судебная практика

Полезное судебное решение, забирайте в избранное, вдруг пригодится. Налоговики затребовали документы у крупного налогоплательщика по почте, компания документы не предоставила в срок, за что ее оштрафовали. Но суд отменил наказание.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Районные коэффициенты и северная надбавка

Нужно ли начислять районный коэффициент на аванс по зарплате

Работодатель обязан начислять зарплату сотруднику не реже двух раз в месяц. При выплате зарплаты нужно учитывать районный коэффициент, но распространяется ли это правило на аванс?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Банки

Т-Банк запустил сервис для контроля расходов на заправку автопарка

Компании и ИП смогут оплачивать заправку автомобилей, устанавливать лимиты, а также получать все закрывающие документы с помощью сервиса «Топливо для бизнеса».