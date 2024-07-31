📅 Как работаем и отдыхаем в августе

В августе при стандартной 5-дневной неделе будет 22 рабочих дня и 176 часов.
Зарплату за первую половину месяца (с 1 по 15 число) надо будет начислять за 11 рабочих дней. Таким образом, у окладников зарплата за август поровну поделится на аванс и итоговую выплату (оклад/22 х 11 + оклад/22 х 11).
Напомним, в июле действует такая пропорция: (оклад/23 х 11 + оклад/23 х 12).
Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.
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