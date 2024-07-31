37% предпринимателей назвали нестабильный доход минусом работы на себя

Предприниматели рассказали, какие факторы демотивируют их работать на себя. 37% сообщили о нестабильном доходе, 26% опасаются проблем с поиском клиентов, 19% — зависимости от подписания контрактов, а 17% заявили, что в процессе ведения бизнеса стираются границы между работой и личной жизнью.

Несмотря на риски и трудности, 29% участников опроса ни при каких условиях не собираются возвращаться к работе на другого человека. Они не хотят подчиняться руководству и лишиться возможности влиять на свой заработок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про».

«Риски работы на себя существуют, но есть большой плюс — возможность зарабатывать больше. Самозанятость не подразумевает полного отказа от постоянного трудоустройства: можно совмещать и получать выгоды обоих типов занятости. Именно поэтому количество самозанятых стабильно растет», — сказал основатель платформы «Консоль.Про» Михаил Провизион.

Больше половины предпринимателей и самозанятых довольны тем, что ушли из найма.

Сейчас в России зарегистрировано 6,56 млн малых и средний предприятий, а число самозанятых превысило 10,2 млн человек.