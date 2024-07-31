Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов

Иностранцам запретили оформлять больше 10 сим-карт, а за незаконную миграцию можно получить пожизненный срок и расстаться с имуществом.

Госдума приняла закон, который ограничит продажу сим-карт иностранцам. Мигранты смогут стать абонентами мобильных операторов только после сдачи биометрических данных. Им будет запрещено приобретать больше 10 сим-карт.

«Вчера внесли законопроект, который поддерживается большинством депутатов. Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учет. Планируем сегодня рассмотреть этот проект закона», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На рассмотрении у депутатов еще несколько законопроектов, которые усилят ответственность мигрантов за преступления. Например, иностранцев, которые незаконно находятся в России и совершают преступления, будут судить с учетом этого отягчающего обстоятельства.

За организацию незаконной миграции планируют установить уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, а также у нарушителей конфискуют имущество.