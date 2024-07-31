ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов

Бизнес сетует, что в НК закрепили право вводить разовые налоги, а также увеличили налог на прибыль до 25%. Как в таких условиях рассчитывать инвестиционные проекты? Налоги надо закрепить минимум на 10 лет, считает бизнес.

ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ поясняет, что нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.

В НК реализована так называемая «дедушкина оговорка» – сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства.

Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются.

Эта оговорка реализована в различных преференциальных режимах, в том числе региональных:

СЗПК;

СПИК;

ОЭЗ;

ТОР;

и пр.

Для участников этих режимов с 2025 года ничего не поменяется.