ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов

ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ поясняет, что нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.
В НК реализована так называемая «дедушкина оговорка» – сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства.
Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются.
Эта оговорка реализована в различных преференциальных режимах, в том числе региональных:
СЗПК;
СПИК;
ОЭЗ;
ТОР;
и пр.
Для участников этих режимов с 2025 года ничего не поменяется.
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