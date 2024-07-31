Прокуратура отклонила больше 270 тысяч заявок на проверки бизнеса

Прокуроров попросили не гнаться за показателями в сфере контрольно-надзорной деятельности, а заниматься профилактической работой с предпринимателями.

В 2023 года прокуроры отклонили 277 тыс. заявок от федеральных и региональных властей на проведение контрольных проверок бизнеса. Об этом заявил глава комиссии палаты регионов по мониторингу законодательства РФ в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД) Вячеслав Тимченко.

«Бизнес чувствует поддержку и что огульные "наезды" на него исключены», — сказал Тимченко.

Сейчас Генпрокуратура рекомендует своим сотрудникам «не гнаться за показателями» и сконцентрироваться на профилактической работе с бизнесом. Это позволило отклонить в два раза больше заявок на проведение проверок. Для сравнения в 2022 году прокуроры отклонили 144 тыс. заявлений.