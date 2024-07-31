Частные инвесторы получат доступ к внебиржевому валютному рынку

Инвесторы смогут покупать иностранную валюту на внебиржевом рынке и сохранить свои сбережения от возможного обесценивания рубля.

Брокеры «Финам» и БКС «Мир инвестиций» заявили, что предоставят своим клиентам доступ на внебиржевой валютный рынок. Частные инвесторы смогут покупать иностранную валюту без задержек и по той же схеме, которая была до санкционных ограничений против Мосбиржи.

Главное отличие от биржевых торгов в том, что в расчетах не будет участвовать Национальный клиринговый центр. Сделки будут проходить на основании лимитов, которые устанавливают сами продавцы и покупатели. Об этом пишет «Коммерсант».

«Обороты будут плюс-минус те же самые, если к системе подключается как можно больше брокеров. Но на первое время и "Финама" с БКС хватит, чтобы сделать более или менее наполненный "стакан"», — сказал председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин.

Инвесторы смогут хранить купленную валюту на брокерских счетах, а при желании — выводить за рубеж. Обналичить средства не получится из-за санкций, которые действуют с 2022 года.