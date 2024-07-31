Клиенты банков перевели больше 13 трлн рублей через СБП

В среднем один житель страны провел 14 платежей по СБП и отправил 24 денежных перевода.

Во втором квартале 2024 года клиенты совершили почти 2,3 млрд денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Общая сумма составила 13,4 трлн рублей.

По сравнению с первым кварталом число переводов увеличилось на 27%, а их объем — на 47%.

«Такая динамика может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая 2024 года у граждан появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Многие предпочитают делать это именно через СБП», — сказано на сайте Центробанка.

Всего пользователи СБП совершили 3,3 млрд операций на сумму 16,4 трлн рублей. Это в два раза больше, чем во втором квартале 2023 года.

Шесть из десяти россиян переводили деньги по СБП, а четверо из десяти использовали систему для оплаты товаров и услуг. В среднем один человек совершил 24 перевода и 14 платежей.

Средняя сумма денежного перевода выросла до 5,9 тыс. рублей. Средний чек при оплате покупок и услуг через СБП составил 1,8 тыс. рублей.