❌ Члены Правительства РФ больше не ведут прием граждан

Это закрепило постановление Правительства от 25.07.2024 № 1007.

Документ внес изменения в Регламент 2004 года Правительства и Положение об Аппарате Правительства.

Исключен прием граждан членами Правительства. На сайте кабмина теперь не размещают график приема.

Запись на личный прием к руководителям органов власти, а также организацию приема теперь обеспечивают соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Организация исполнения решений по результатам приема возложена на органы исполнительной власти, в компетенцию которых входят рассмотренные вопросы.

Ранее прием граждан членами кабмина велся в установленные дни недели по графикам, ежеквартально утверждаемым заместителем председателя — руководителем Аппарата Правительства. Запись на прием и организацию приема граждан обеспечивал Аппарат.

Постановление № 1007 вступит в силу с 3 августа 2024 года.