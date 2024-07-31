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Общество

❌ Члены Правительства РФ больше не ведут прием граждан

Это закрепило постановление Правительства от 25.07.2024 № 1007.

Документ внес изменения в Регламент 2004 года Правительства и Положение об Аппарате Правительства.

Исключен прием граждан членами Правительства. На сайте кабмина теперь не размещают график приема.

Запись на личный прием к руководителям органов власти, а также организацию приема теперь обеспечивают соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Организация исполнения решений по результатам приема возложена на органы исполнительной власти, в компетенцию которых входят рассмотренные вопросы.

Ранее прием граждан членами кабмина велся в установленные дни недели по графикам, ежеквартально утверждаемым заместителем председателя — руководителем Аппарата Правительства. Запись на прием и организацию приема граждан обеспечивал Аппарат.

Постановление № 1007 вступит в силу с 3 августа 2024 года.

Комментарии

8
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    однако... самое время повторить

    Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
    Одержимый холопским недугом,
    Целый город с каким-то испугом
    Подъезжает к заветным дверям;
    Записав свое имя и званье,
    Разъезжаются гости домой,
    Так глубоко довольны собой,
    Что подумаешь — в том их призванье!
    А в обычные дни этот пышный подъезд
    Осаждают убогие лица:
    Прожектеры, искатели мест,
    И преклонный старик, и вдовица.
    От него и к нему то и знай по утрам
    Всё курьеры с бумагами скачут.
    Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
    А иные просители плачут.
    Раз я видел, сюда мужики подошли,
    Деревенские русские люди,
    Помолились на церковь и стали вдали,
    Свесив русые головы к груди;
    Показался швейцар. «Допусти», — говорят
    С выраженьем надежды и муки.
    Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
    Загорелые лица и руки,
    Армячишка худой на плечах,
    По котомке на спинах согнутых,
    Крест на шее и кровь на ногах,
    В самодельные лапти обутых
    (Знать, брели-то долгонько они
    Из каких-нибудь дальних губерний).
    Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
    Наш не любит оборванной черни!»
    И захлопнулась дверь. Постояв,
    Развязали кошли пилигримы,
    Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
    И пошли они, солнцем палимы,
    Повторяя: «Суди его бог!»,
    Разводя безнадежно руками,
    И, покуда я видеть их мог,
    С непокрытыми шли головами…

    А владелец роскошных палат
    Еще сном был глубоким объят…
    Ты, считающий жизнью завидною
    Упоение лестью бесстыдною,
    Волокитство, обжорство, игру,
    Пробудись! Есть еще наслаждение:
    Вороти их! в тебе их спасение!
    Но счастливые глухи к добру…

    Не страшат тебя громы небесные,
    А земные ты держишь в руках,
    И несут эти люди безвестные
    Неисходное горе в сердцах.

    Что тебе эта скорбь вопиющая,
    Что тебе этот бедный народ?
    Вечным праздником быстро бегущая
    Жизнь очнуться тебе не дает.
    И к чему? Щелкоперов забавою
    Ты народное благо зовешь;
    Без него проживешь ты со славою
    И со славой умрешь!
    Безмятежней аркадской идиллии
    Закатятся преклонные дни:
    Под пленительным небом Сицилии,
    В благовонной древесной тени,
    Созерцая, как солнце пурпурное
    Погружается в море лазурное,
    Полосами его золотя, —
    Убаюканный ласковым пением
    Средиземной волны, — как дитя
    Ты уснешь, окружен попечением
    Дорогой и любимой семьи
    (Ждущей смерти твоей с нетерпением);
    Привезут к нам останки твои,
    Чтоб почтить похоронною тризною,
    И сойдешь ты в могилу… герой,
    Втихомолку проклятый отчизною,
    Возвеличенный громкой хвалой!..

    Впрочем, что ж мы такую особу
    Беспокоим для мелких людей?
    Не на них ли нам выместить злобу? —
    Безопасней… Еще веселей
    В чем-нибудь приискать утешенье…
    Не беда, что потерпит мужик;
    Так ведущее нас провиденье
    Указало… да он же привык!
    За заставой, в харчевне убогой
    Всё пропьют бедняки до рубля
    И пойдут, побираясь дорогой,
    И застонут… Родная земля!
    Назови мне такую обитель,
    Я такого угла не видал,
    Где бы сеятель твой и хранитель,
    Где бы русский мужик не стонал?
    Стонет он по полям, по дорогам,
    Стонет он по тюрьмам, по острогам,
    В рудниках, на железной цепи;
    Стонет он под овином, под стогом,
    Под телегой, ночуя в степи;
    Стонет в собственном бедном домишке,
    Свету божьего солнца не рад;
    Стонет в каждом глухом городишке,
    У подъезда судов и палат.
    Выдь на Волгу: чей стон раздается
    Над великою русской рекой?
    Этот стон у нас песней зовется —
    То бурлаки идут бечевой!..
    Волга! Волга!.. Весной многоводной
    Ты не так заливаешь поля,
    Как великою скорбью народной
    Переполнилась наша земля, —
    Где народ, там и стон… Эх, сердечный!
    Что же значит твой стон бесконечный?
    Ты проснешься ль, исполненный сил,
    Иль, судеб повинуясь закону,
    Всё, что мог, ты уже совершил, —
    Создал песню, подобную стону,
    И духовно навеки почил?..

    Однако... 1858 г.

    200 лет (почти) прошло - ничё не изменилось!

    Хотя... раньше их просто гнали. По желанию (или, если угодно, НЕ желанию /их видеть/). А теперь сие узаконили!!! теперь всё по закону: неча беспокоить!

    • 1337452@

      никаких. все по плану. а вас это удивляет?

        • 1337452@

          меня больше раздражает очередное повышение пошлин на тнп из недружественных стран. ими приходится пользоваться чаще, чем записываться на прием к членам правительства.

          • В Виктория
            Главный бухгалтер

            Если проблему можно решить за деньги, это не проблема - это расходы

            Когда расходы увеличиваются это неприятно конечно

            "Оцените свое возмущение в баллах от нуля до 10..." )

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    с трудом читается текст: "... теперь обеспечивают соответствующие федеральные органы исполнительной власти. Организация исполнения решений по результатам приема возложена на органы исполнительной власти, в компетенцию которых входят рассмотренные вопросы"

    Правильно ли я понимаю, что я обращусь (пожалуюсь) органам исполнительной власти, они сами решат мой вопрос. А если не решат, то сами примут решение о невозможности исполнения (во как закрутила!)

    P.S не получается прикрепить картину "Ходоки у В. И. Ленина"

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