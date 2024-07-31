За контракт с Минобороны будут платить больше — по 400 тысяч рублей

Размер единовременной федеральной выплаты за подписание контракта с Минобороны увеличили до 400 тысяч рублей.

Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тыс. рублей военнослужащим, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт с Минобороны на службу в зоне СВО.

Кроме того, региональным властям дополнительно порекомендовали выплатить контрактникам не меньше 400 тыс. рублей.

Сейчас за заключение контракта с ВС РФ единовременная выплата составляет 195 тыс. рублей. Ее могут получить мобилизованные и контрактники, которые отправились служить на год и более.

С начала 2024 года контракты на участие в военной операции подписали 190 тыс. человек. Около 1 тыс. человек в сутки приходят в военкоматы, чтобы отправиться на службу. В декабре 2023 года общее число контрактников составляло 640 тыс. человек.