Казначейство начнет выдавать чиновникам электронные подписи

Государственные органы, которые не включены в ЕГРЮЛ, смогут получить квалифицированную электронную подпись в Казначействе.

В Госдуму внесли законопроект, по которому Казначейство будет создавать и выдавать квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи госорганам, если они не внесены в ЕГРЮЛ.

Информацию о государственных органах без основного регистрационного номера соберут в отдельный реестр. Его будет вести тоже Казначейство.

Сертификат ключа проверки представляет собой документ в бумажном или электронном виде, в котором содержится информация о владельце подписи и сведения об удостоверяющем центре, где была выдана электронная подпись. Также в нем зашифрованы данные о полномочиях владельца и его реквизиты.