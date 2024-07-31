С 1 марта 2025 года несовершеннолетним нельзя продавать энергетики

Продавцы будут требовать паспорт при продаже энергетических напитков.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете продавать энергетические напитки детям до 18 лет. С 1 марта 2025 года продавцы обязаны требовать паспорт, как при продаже алкоголя.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также региональные власти получат дополнительные полномочия, чтобы ограничить место и время продажи энергетиков.