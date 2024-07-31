Отечественные производители получили приоритет в госзакупках

Кабмин сможет устанавливать запрет на покупку иностранных товаров при госзакупках. При оценке заявок ценовые предложения российских производителей будут снижены на 15%.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о единых правилах применения национального режима в госзакупках.

Документ позволит правительству устанавливать запрет на закупку иностранной продукции. Если в торгах есть заявка с отечественным товаром, заказчик должен выбрать именно ее. Исполнители договора не могут заменить российскую продукцию импортными аналогами.

Также отечественные товары получат приоритет при госзакупках, включая снижение ценового предложения участников с отечественной продукцией на 15% при оценке заявок. В случае победы российского производителя с ним будет нужно заключить договор по предложенной цене.

Закон вступит в силу с 1 октября 2024 года, для отдельных положений установлены иные сроки.