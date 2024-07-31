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Ипотека

Кабмин продлил льготную IT-ипотеку до 2030 года

Больше 82 тысяч IT-специалистов смогут купить жилье по ставке до 6% годовых.

Льготная ипотека для IT-специалистов будет действовать до 2030 года по решению правительства. С августа 2024 года ее будут предоставлять на новых условиях.

Максимальная ставка составит до 6% годовых, а лимит льготного кредита на покупку жилья — 9 млн рублей. Ставку можно дополнительно снизить за счет банковских программ и региональных мер поддержки.

Чтобы получить IT-ипотеку специалисты должны зарабатывать не меньше 150 тыс. рублей в городах-миллионниках, в Московской и Ленинградской областях. В остальных городах требования по зарплате установлены в размере от 90 тыс. рублей в месяц.

«Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Льготная IT-ипотека действует с 2022 года. За это время по программе банки выдали 75 тыс. кредитов на общую сумму 700 млрд рублей. До конца 2024 года планируют выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов. На эти цели правительство дополнительно направит больше 39 млрд рублей.

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