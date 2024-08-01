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Учетная политика

В учетной политике не надо прописывать операции, которых в компании нет

По нормам закона о бухучете и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» учетная политика компании состоит из избранных ею способов ведения бухучета объектов бухгалтерского учета, которые есть в компании.

Способы ведения бухучета объектов, отсутствующих у конкретной организации, не формируют ее учетную политику.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 07-01-09/16383.

Кстати, на «Клерке» есть конструктор учетной политики.

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.

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