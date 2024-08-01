В учетной политике не надо прописывать операции, которых в компании нет

Способы ведения бухучета объектов, отсутствующих у конкретной организации, не формируют ее учетную политику.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 07-01-09/16383.

Кстати, на «Клерке» есть конструктор учетной политики.

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.