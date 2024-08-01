За подлог при регистрации ИП введут уголовную ответственность

Если индивидуальный предприниматель впервые совершил подлог при регистрации бизнеса и готов сотрудничать со следствием, уголовной ответственности будет можно избежать.

Минюст подготовил законопроект, по которому к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто зарегистрировал ИП с помощью подставных лиц. Об этом сказано на портале нормативных правовых актов.

Сейчас УК предусматривает такое наказание за образование компаний. В последние годы предпринимательская активность переходит из юрлиц в ИП, поэтому в министерстве считают целесообразным распространить ответственность и на предпринимателей. Привлекая подставных лиц, бизнесмены уклоняются от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Уголовная ответственность не будет грозить тем, кто совершил подлог при регистрации бизнеса впервые.

Сейчас подставные лица не заинтересованы помогать расследованию дел. Они опасаются, что их деяния будут переквалифицированы в более тяжкую статью с формулировкой «совершение деяния группой лиц ‎по предварительному сговору».

По мнению Минюста, возможность освободиться от наказания будет стимулировать подставных лиц сотрудничать со следствием.

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