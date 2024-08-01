Исследование: как изменения в налоговой системе скажутся на экономике страны

Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) представили обновленный макропрогноз, в котором оценили последствия изменений в налоговой системе для ВВП и инфляции в России.

В ближайшие годы изменится структура совокупного спроса. Средние годовые доходы страны вырастут на 1,5% ВВП. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование АКРА.

«У реформы есть потенциал влияния на экономический рост и инфляцию, однако, учитывая многокомпонентность изменений, количественно оценить его сложно. На качественном же уровне уже можно заключить, что с макроэкономической точки зрения эффект вряд ли будет сильным», — сказано в прогнозе.

Часть бюджетных доходов от новых ставок НДФЛ будет распределена на оплату труда и финансирование социальных программ. Деньги перейдут к людям с относительно низкой склонностью к сбережениям и с высокой склонностью к потреблению.

«Мы забираем у сберегающих и отдаем потребляющим. Это может привести к росту нормы потребления в экономике и ускорению оборота средств», — сказал экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Повышение налога на прибыль в 2025 году до 25% принесет в бюджет 1,6 трлн рублей дополнительных доходов. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что новые ставки отрицательно повлияют на деловую активность, но налоговый вычет может стать стимулом для инвестиций.

Согласно базовому сценарию, рост экономики в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП в 2024 году на 3%. Инфляция в течение двух лет снизится до уровня 4-6%. Относительно мировых валют рубль будет ослабевать примерно на 1,5-2% в среднегодовом выражении.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.