Президент снизит налоги для радиоэлектронной промышленности

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину снизить ставку налога на прибыль и страховые взносы для предприятий, которые производят оборудование и компоненты для радиоэлектроники.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности», — сказано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 апреля 2025 года.