IT-специалисты должны работать в компании до тех пор, пока не погасят льготную ипотеку

По решению правительства льготная ипотека для IT-специалистов будет действовать до 2030 года, но ее условия обновились.

Если раньше заемщики могли оформить льготный кредит на покупку жилья по ставке не более 5%, то теперь — не более 6%. Недвижимость было можно приобрести во всех регионах России, но сейчас IT-ипотеку нельзя взять на квартиру в Москве и Санкт-Петербурге.

Более того, если специалист работает в компании, которая зарегистрирована в Москве или в Санкт-Петербурге, он не сможет воспользоваться IT-ипотекой.

«Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), — вы можете оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Также уменьшили размер максимального кредита — до 9 млн рублей во всех регионах. Раньше IT-специалисты могли взять до 18 млн рублей на покупку жилья в регионах-миллионниках, а в остальных — 9 млн.

Теперь работать в IT-компании нужно в течение всего срока ипотеки, а до изменений достаточно было проработать пять лет с момента оформления кредита.

Для всех специалистов, независимо от возраста, действует критерий по размеру заработной платы. В городах-миллионниках, в Московской и Ленинградской областях заемщики должны получать от 150 тыс. рублей в месяц. Во всех остальных субъектах РФ — 90 тыс.

Считается, что изменения позволят обеспечить равномерное распределение средств на покупку жилья во всех регионах России, снизить нагрузку на бюджет, а также сохранить кадры в IT-сфере.